Erweiterte Funktionen



Galilee Energy - XFRA EA9: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




30.10.17 09:09
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
GALILEE ENERGY LTD EA9 AU000000GLL4


AB/FROM ONWARDS 30.10.2017


Aktuell
Volltreffer - 27,93g/t Gold - Noch bessere Resultate in Kürze!
Neuer 703% Gold Hot Stock nach 500% mit Jayden Resources und 593% mit Aben Resources!  
 
Grand Portage Resources Ltd.



 
 
Artikelsuche mehr >
hier klicken zur Chartansicht

Aktuelle Kursinformationen mehr >
Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
0,10 € 0,10 € -   € 0,00% 30.10./08:35
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
AU000000GLL4 A1CZ2H 0,11 € 0,033 €
Weitere Börsenplätze mehr >
Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Berlin 0,10 € 0,00%  08:35
Frankfurt 0,097 € -2,02%  08:14
Hamburg 0,097 € -3,00%  08:16
  = Realtime
Aktuell
Übernahme von hochgradigem Graphit-Projekt mit bis zu 78% Graphit! Neuer 529% Graphite Hot Stock will Abnahmedeal mit Tesla!

Global Li-Ion Graphite Corp.
Aktien des Tages
  


Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.


Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.

Meistgelesene Artikel
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.
RSS Feeds




Bitte warten...