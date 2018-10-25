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VANGOLD MNG CORP. - XFRA E35B: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




25.10.18 15:42
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
VANGOLD MNG CORP. E35B CA92202K1084


AB/FROM ONWARDS 25.10.2018 15:30 CET


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ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
CA92202K1084 A2DRE5 0,15 € 0,018 €
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Stuttgart 0,003 € 0,00%  22.10.18
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