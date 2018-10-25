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VANGOLD MNG CORP. - XFRA E35B: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
25.10.18 15:42
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
VANGOLD MNG CORP. E35B CA92202K1084
AB/FROM ONWARDS 25.10.2018 15:30 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
VANGOLD MNG CORP. E35B CA92202K1084
AB/FROM ONWARDS 25.10.2018 15:30 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,003 €
|0,003 €
|- €
|0,00%
|22.10./22:01
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|CA92202K1084
|A2DRE5
|0,15 €
|0,018 €
= Realtime
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