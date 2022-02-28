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5 JSC VTB 14-24 /Z - XFRA : Diverse Wertpapiere
28.02.22 08:33
Xetra Newsboard
DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT: THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT: INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL VTB CAPITAL 14/24 FLR MTN CH0248531110 BAW/UFN GAZPROM NEFT ADR5/RL-0016 SCF US36829G1076 BAW/UFN VTB BK GDR REG.S/1 RL-,01 KYM1 US46630Q2021 BAW/UFN ROSNEFT OIL GDRREGS RL-01 OJS1 US67812M2070 BAW/UFN SBERBANK ADR REGS/4 RL3 SBNC US80585Y3080 BAW/UFN VEB FINANCE 10/25MTN REGS XS0559915961 BAW/UFN VEB FINANCE 12/22MTN REGS VF1A XS0800817073 BAW/UFN VTB EURASIA 12/UND. REGS XS0810596832 BAW/UFN VTB CAPITAL 12/22 MTNREGS XS0842078536 BAW/UFN SB CAPITAL 12/22 MTN REGS XS0848530977 BAW/UFN ROSNEFT INT.FIN.12/22REGS XS0861981180 BAW/UFN VEB FINANCE 13/23 MTN VF1B XS0893212398 BAW/UFN SB CAPITAL 13/23 MTN REGS XS0935311240 BAW/UFN RSHB CAPITAL 13/23 REGS XS0979891925 BAW/UFN VEB FINANCE 13/23MTN REGS XS0993162683 BAW/UFN
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|74,60 CHF
|74,60 CHF
|- CHF
|0,00%
|28.02./08:01
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|CH0248531110
|A1ZL0C
|105,47 CHF
|44,00 CHF
Werte im Artikel
106,81
+374,73%
111,63
+117,61%
120,63
+113,82%
112,95
+104,55%
106,93
+95,19%
109,71
+81,34%
88,89
+55,05%
0,86
+28,36%
48,53
+18,86%
3,85
+14,93%
4,15
+13,70%
35,45
+0,11%
74,60
0,00%
21,00
-3,23%
20,00
-21,78%
|Handelsplatz
|Letzter
|Veränderung
|Zeit
|
|102,78 CHF
|+27,84%
|24.11.20
|Frankfurt
|30,00 CHF
|0,00%
|24.02.22
|Stuttgart
|74,60 CHF
|0,00%
|24.02.22
|Berlin
|89,90 CHF
|-3,36%
|22.02.22
|Düsseldorf
|86,85 CHF
|-4,03%
|22.02.22
= Realtime
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