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5 JSC VTB 14-24 /Z - XFRA : Diverse Wertpapiere




28.02.22 08:33
Xetra Newsboard

DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT: THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT: INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL VTB CAPITAL 14/24 FLR MTN CH0248531110 BAW/UFN GAZPROM NEFT ADR5/RL-0016 SCF US36829G1076 BAW/UFN VTB BK GDR REG.S/1 RL-,01 KYM1 US46630Q2021 BAW/UFN ROSNEFT OIL GDRREGS RL-01 OJS1 US67812M2070 BAW/UFN SBERBANK ADR REGS/4 RL3 SBNC US80585Y3080 BAW/UFN VEB FINANCE 10/25MTN REGS XS0559915961 BAW/UFN VEB FINANCE 12/22MTN REGS VF1A XS0800817073 BAW/UFN VTB EURASIA 12/UND. REGS XS0810596832 BAW/UFN VTB CAPITAL 12/22 MTNREGS XS0842078536 BAW/UFN SB CAPITAL 12/22 MTN REGS XS0848530977 BAW/UFN ROSNEFT INT.FIN.12/22REGS XS0861981180 BAW/UFN VEB FINANCE 13/23 MTN VF1B XS0893212398 BAW/UFN SB CAPITAL 13/23 MTN REGS XS0935311240 BAW/UFN RSHB CAPITAL 13/23 REGS XS0979891925 BAW/UFN VEB FINANCE 13/23MTN REGS XS0993162683 BAW/UFN

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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
74,60 CHF 74,60 CHF -   CHF 0,00% 28.02./08:01
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
CH0248531110 A1ZL0C 105,47 CHF 44,00 CHF
Werte im Artikel
106,81 plus
+374,73%
111,63 plus
+117,61%
120,63 plus
+113,82%
112,95 plus
+104,55%
106,93 plus
+95,19%
109,71 plus
+81,34%
88,89 plus
+55,05%
0,86 plus
+28,36%
48,53 plus
+18,86%
3,85 plus
+14,93%
4,15 plus
+13,70%
35,45 plus
+0,11%
74,60 plus
0,00%
21,00 minus
-3,23%
20,00 minus
-21,78%
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Tradegate (RT) 		102,78 CHF +27,84%  24.11.20
Frankfurt 30,00 CHF 0,00%  24.02.22
Stuttgart 74,60 CHF 0,00%  24.02.22
Berlin 89,90 CHF -3,36%  22.02.22
Düsseldorf 86,85 CHF -4,03%  22.02.22
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