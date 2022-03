DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT: THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT: DE000VX7B2Q6 DE000VX05UX2 DE000VX7B2T0 DE000VX0JKE7 DE000VX7B2W4 DE000VX0L9D4 DE000VX7B307 DE000VX103R3 DE000VX7DH04 DE000VQ7K1E7 DE000VX7DHE1 DE000VQ7MSX8 DE000VX7DHH4 DE000VQ7MSY6 DE000VX7DHN2 DE000VQ7SWK4 DE000VX7EA67 DE000VQ7USY9 DE000VX7EAB0 DE000VE8YB95 DE000VX7EAC8 DE000VE9C5A0 DE000VX7EAG9 DE000VE9C5P8 DE000VX7EAJ3 DE000VF52M27 DE000VX7EAK1 DE000VF55BZ9 DE000VX7EAM7 DE000VX6DSU6 DE000VX7EAN5 DE000VX6DUJ5 DE000VX7EAP0 DE000VX6G399 DE000VX7EBA0 DE000VX2S9R5 DE000VX7EBB8 DE000VX2S9S3 DE000VX7EBC6 DE000VX2S9X3 DE000VX7EBD4 DE000VX1DAW1 DE000VX7EBE2 DE000VX1DAX9 DE000VZ4W6G1 DE000VX1DAY7 DE000VZ4W6H9 DE000VX05EM9 DE000VZ4W6J5 DE000VX05EN7 DE000VZ4W6K3 DE000VX05EP2 DE000VZ4W6L1 DE000VQ70KW3 DE000VZ80AU8 DE000VQ79QS9 DE000VZ8Y3Z2 DE000VQ79QT7 DE000VX6G3R8 DE000VE729H9 DE000VX6G3Z1 DE000VE86P41 DE000VX6G4Q8 DE000VE8X6X6 DE000VX6J7V8 DE000VX1DE45 DE000VX6ZZP4 DE000VX1DE52 DE000VX2S9Z8 DE000VX05UV6 DE000VX2UMX6 DE000VX2UMZ1 DE000VX3ASU9 DE000VX3E0C1 DE000VX1DE03 DE000VX1DE11 DE000VX1DE37