DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT: THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT: DE000VX103S1 DE000VX1DE78 DE000VX3EZ88 DE000VX103T9 DE000VX1DXE1 DE000VX3MZB9 DE000VX103V5 DE000VX1DXJ0 DE000VX3N7R3 DE000VX103W3 DE000VX1DXL6 DE000VX3P231 DE000VX103Y9 DE000VX1DXN2 DE000VX3P2W2 DE000VX10B03 DE000VX1M604 DE000VX3VDW3 DE000VX10B29 DE000VX1M646 DE000VX3VDX1 DE000VX10B37 DE000VX1M653 DE000VX50NG8 DE000VX10B45 DE000VX1M679 DE000VX50R14 DE000VX10BY0 DE000VX1M695 DE000VX50SZ7 DE000VX10BZ7 DE000VX1P6E3 DE000VX5E214 DE000VX10CA8 DE000VX1P6F0 DE000VX5E230 DE000VX10CB6 DE000VX1P6M6 DE000VX5E255 DE000VX10CC4 DE000VX1P6R5 DE000VX5E263 DE000VX10CD2 DE000VX1PGT8 DE000VX5E271 DE000VX10CE0 DE000VX1PZD2 DE000VX5E2M4 DE000VX10CF7 DE000VX1PZE0 DE000VX5E2N2 DE000VX12EA0 DE000VX1PZG5 DE000VX5E2Z6 DE000VX12EB8 DE000VX1PZK7 DE000VX5ETF5 DE000VX12EE2 DE000VX1PZL5 DE000VX5ETJ7 DE000VX12EG7 DE000VX1PZM3 DE000VX5G508 DE000VX12EJ1 DE000VX1PZP6 DE000VX5G5Z7 DE000VX12EK9 DE000VX1PZS0 DE000VX5HFG5 DE000VX12EL7 DE000VX1XDP7 DE000VX5KMN1 DE000VX12LB3 DE000VX1XDQ5 DE000VX5VUE0 DE000VX12LD9 DE000VX1XDR3 DE000VX5VUF7 DE000VX12LF4 DE000VX1XDU7 DE000VX5VWD8 DE000VX12LH0 DE000VX1XDW3 DE000VX6DR03 DE000VX12LP3 DE000VX1XDX1 DE000VX6DR11 DE000VX12LQ1 DE000VX1XQ05 DE000VX6DR52 DE000VX14D31 DE000VX1XQ39 DE000VX6DR60 DE000VX14D49 DE000VX1XQV7 DE000VX6DR78 DE000VX14DU6 DE000VX1XQW5 DE000VX6DRJ1 DE000VX14DV4 DE000VX1XQX3 DE000VX6DRX2 DE000VX14DW2 DE000VX1XQY1 DE000VX6DRY0 DE000VX14NB5 DE000VX1XQZ8 DE000VX6DRZ7 DE000VX18E28 DE000VX20938 DE000VX6DSK7 DE000VX1A2A7 DE000VX22RL8 DE000VX6DSM3 DE000VX1A2B5 DE000VX2RLM7 DE000VX6DSN1 DE000VX1BE62 DE000VX2RLN5 DE000VX6DSR2 DE000VX1DAP5 DE000VX2RLP0 DE000VX6DSS0 DE000VX1DAU5 DE000VX2RLQ8 DE000VX6DST8