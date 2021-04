DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT: THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT: INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL MEXICO 16/26 MTN US91086QBG29 07.04.2021 HZE/EOT MEXIKO 20/25 US91087BAJ98 07.04.2021 HZE/EOT MEXICO 08/40 MTN MXLE US91086QAV05 07.04.2021 HZE/EOT MEXICO 17/27 MXLP US91087BAC46 07.04.2021 HZE/EOT MEXIKO 19/29 MXLC US91087BAF76 07.04.2021 HZE/EOT MEXICO 13/23 MTN US91086QBC15 07.04.2021 HZE/EOT MEXIKO 20/32 MXLQ US91087BAK61 07.04.2021 HZE/EOT MEXICO 04/34 MTN MXLA US91086QAS75 07.04.2021 HZE/EOT MEXICO 14/25 MTN MXLG US91087BAA89 07.04.2021 HZE/EOT