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Barings Europe Select Trust - . - XFRA : Diverse I: Aussetzung/Suspension




22.11.21 10:37
Xetra Newsboard

DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT: THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT: INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL BARING EURO.SE.TR.DIS.UTS GGV3 GB0000796242 BAW/UFN BARING EAST. TR. ACC.UTS GGV4 GB0000799923 BAW/UFN BARING EUR.GR.TR. DIS.UTS GGV2 GB0000804335 BAW/UFN BARING GER.GR.TR.ACC.UTS GGV9 GB0000822576 BAW/UFN BARING GER.GR.TR.ACC.EO GGV GB0008192063 BAW/UFN BARING EURO.SE.TR.DIS. EO GGVA GB0030655780 BAW/UFN BARING EAST.TR.ACC.(DL) GGVB GB0033521955 BAW/UFN BARING GER.GR.TR. INC. EO GGVC GB00B2PSLK99 BAW/UFN JHCAP-US STR.VAL.A DLI FK4M IE0001256803 BAW/UFN JHCAP-US STR.VAL.AEOAHD FK4E IE0001257090 BAW/UFN JHC-J.H.GL.LI.SC. AAEOHD FK4B IE0002122038 BAW/UFN GAM ST.EUROPEAN EQ.EO INC GAF9 IE0002987208 BAW/UFN JHC-J.H.OPPORT.ALP. ADLA FK4C IE0004444828 BAW/UFN JHC-J.H.BALANCED ADLA FK4P IE0004445015 BAW/UFN JHC.-J.H.US FORTY AADL FK4N IE0004445239 BAW/UFN JAMS-JUP.PACIF.EQU.ADLACC SKZ3 IE0005264431 BAW/UFN JAMS-JUP.CHINA EQU. ADLA SKZ4 IE0005272640 BAW/UFN JHC-J.H.OPPORT.ALP. AEOA FK4J IE0009511647 BAW/UFN JHC.-J.H.US FORTY AAEOHD FK4K IE0009531827 BAW/UFN PBR.GL-EUR.SM.CAP EQU. A1 WYQ3 IE0030412666 BAW/UFN JHC-J.H.US RES. ADLA FK4F IE0031027877 BAW/UFN JHC-J.H.US RES. AEOAHDH FK4H IE0031138864 BAW/UFN MGIS-MER.EUROP.EQU. BDLA SKZW IE0031332483 BAW/UFN MGIS-M.GBL DYN.BD ADLA SKZN IE0031386414 BAW/UFN

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