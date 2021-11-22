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Barings Europe Select Trust - . - XFRA : Diverse I: Aussetzung/Suspension
22.11.21 10:37
Xetra Newsboard
DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT: THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT: INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL BARING EURO.SE.TR.DIS.UTS GGV3 GB0000796242 BAW/UFN BARING EAST. TR. ACC.UTS GGV4 GB0000799923 BAW/UFN BARING EUR.GR.TR. DIS.UTS GGV2 GB0000804335 BAW/UFN BARING GER.GR.TR.ACC.UTS GGV9 GB0000822576 BAW/UFN BARING GER.GR.TR.ACC.EO GGV GB0008192063 BAW/UFN BARING EURO.SE.TR.DIS. EO GGVA GB0030655780 BAW/UFN BARING EAST.TR.ACC.(DL) GGVB GB0033521955 BAW/UFN BARING GER.GR.TR. INC. EO GGVC GB00B2PSLK99 BAW/UFN JHCAP-US STR.VAL.A DLI FK4M IE0001256803 BAW/UFN JHCAP-US STR.VAL.AEOAHD FK4E IE0001257090 BAW/UFN JHC-J.H.GL.LI.SC. AAEOHD FK4B IE0002122038 BAW/UFN GAM ST.EUROPEAN EQ.EO INC GAF9 IE0002987208 BAW/UFN JHC-J.H.OPPORT.ALP. ADLA FK4C IE0004444828 BAW/UFN JHC-J.H.BALANCED ADLA FK4P IE0004445015 BAW/UFN JHC.-J.H.US FORTY AADL FK4N IE0004445239 BAW/UFN JAMS-JUP.PACIF.EQU.ADLACC SKZ3 IE0005264431 BAW/UFN JAMS-JUP.CHINA EQU. ADLA SKZ4 IE0005272640 BAW/UFN JHC-J.H.OPPORT.ALP. AEOA FK4J IE0009511647 BAW/UFN JHC.-J.H.US FORTY AAEOHD FK4K IE0009531827 BAW/UFN PBR.GL-EUR.SM.CAP EQU. A1 WYQ3 IE0030412666 BAW/UFN JHC-J.H.US RES. ADLA FK4F IE0031027877 BAW/UFN JHC-J.H.US RES. AEOAHDH FK4H IE0031138864 BAW/UFN MGIS-MER.EUROP.EQU. BDLA SKZW IE0031332483 BAW/UFN MGIS-M.GBL DYN.BD ADLA SKZN IE0031386414 BAW/UFN
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|54,61 £
|55,12 £
|-0,51 £
|-0,93%
|01.01./01:00
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|GB0000796242
|973145
|65,95 €
|50,28 €
Werte im Artikel
71,44
+21,40%
58,46
+1,05%
58,78
+0,30%
64,92
+0,15%
12,16
+0,05%
24,66
-0,01%
42,24
-0,02%
12,24
-0,03%
17,62
-0,28%
16,62
-0,30%
37,61
-0,32%
47,95
-0,33%
27,80
-0,36%
35,97
-0,36%
523,70
-0,40%
17,32
-0,57%
22,31
-0,58%
38,45
-0,75%
34,03
-0,76%
43,62
-0,80%
10,92
-0,82%
54,61
-0,93%
4,15
-8,65%
32,49
-24,08%
|Handelsplatz
|Letzter
|Veränderung
|Zeit
|
|54,61 £
|-0,93%
|19.11.21
|Stuttgart (EUWAX)
|64,93 €
|+0,25%
|19.11.21
|Hamburg
|63,17 €
|0,00%
|29.07.21
|Berlin
|65,18 €
|-0,21%
|19.11.21
|München
|65,35 €
|-0,32%
|19.11.21
|Frankfurt
|64,916 €
|-0,69%
|19.11.21
|Düsseldorf
|64,788 €
|-0,79%
|19.11.21
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