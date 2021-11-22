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C WorldWide Healthcare Select. - XFRA : Diverse II: Aussetzung/Suspension
22.11.21 10:39
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DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT: THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT: INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL JHCAP-INTECH US CORE ADA FK4L IE0032746863 BAW/UFN JHCAP-INT.US CORE AEOAHD FK4G IE0032746970 BAW/UFN JAMS-JAMS E.MKT DEBT ADLA SKZ8 IE0034004030 BAW/UFN JAMS-JAMS E.MKT DEBT AEOA SKZ7 IE00B06CFP96 BAW/UFN PINEBR.GL-INDIA EQUITY A WYQ4 IE00B0JY6M65 BAW/UFN PBR.GL-GL.EM.MKTS F.E.F.A WYQ5 IE00B0JY6N72 BAW/UFN AFRICA OPP.NEW05/21 DL-01 0AO KYG012921469 BAW/UFN JPM-JAPAN EQU. JPMJE ADDL JPJW LU0053696224 BAW/UFN NIFLI-OST.EU.S.COM. RA FHOB LU0064070138 BAW/UFN OYSTER-ITAL.OPP.NAM.CEO OFDH LU0069164738 BAW/UFN MSI-US GROWTH FD A MSJ6 LU0073232471 BAW/UFN JPM-US TECHNOLOGY A D.DL JPJ3 LU0082616367 BAW/UFN C WORLDWIDE-C WO.WI.ME.A1 CFE4 LU0090908194 BAW/UFN OYSTER-EURO FIXED INC.CEO OFDC LU0095343264 BAW/UFN OYSTER-GL DIV.IN.CEO OFDG LU0095343421 BAW/UFN OYSTER-SUS.EUR.CEO2 OFDE LU0096450555 BAW/UFN F.TEM.INV-F.TECHN. A ACC TESG LU0109392836 BAW/UFN JPM-GR.CHINA JPMGC ADDL JPJT LU0117841782 BAW/UFN OYSTER-SUS.EUR.NEO2 OFDR LU0133194562 BAW/UFN
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|145,65 €
|146,29 €
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|01.01./01:00
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|Jahreshoch
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|LU0090908194
|502328
|148,19 €
|127,35 €
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0,00%
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-8,48%
|Handelsplatz
|Letzter
|Veränderung
|Zeit
|
|145,65 €
|-0,44%
|19.11.21
|Berlin
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|München
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|19.11.21
|Düsseldorf
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|-0,79%
|19.11.21
|Frankfurt
|145,61 €
|-0,94%
|19.11.21
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