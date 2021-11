DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT: THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT: INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL OYSTER-EUROP.CORP.BDS CEO OFDD LU0167813129 BAW/UFN SISF EMERG.ASIA C ACC SRVG LU0181496059 BAW/UFN MFS M.-EUROP.VALUE A1 DL XG4H LU0219440764 BAW/UFN ASSCVI-INDIAN EQ. AADL AEF2 LU0231490524 BAW/UFN G.SACHS F.-GL.S.C.E A.SN. GSWA LU0245182059 BAW/UFN G.SACHS F.-GL.S.C.C.B.CLD GS0J LU0245329841 BAW/UFN JPM INV-US SEL.EQ.A DI.DL JYJQ LU0247985343 BAW/UFN JPM INV-GL BALAN.A D.EO JR6S LU0247991317 BAW/UFN MSI-US GROWTH FD A MSJS LU0266117414 BAW/UFN JPMIF-GLB.INC. A DIV EO JP5K LU0395794307 BAW/UFN BL SIC.-EQUIT. EUROPE BI OG83 LU0439765321 BAW/UFN