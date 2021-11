DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT: THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT: INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL GENL EL. 2044 GECB US369604BH58 11.11.2021 HZE/EOT GENL EL. 17/25 GECC XS1612542826 11.11.2021 HZE/EOT GENERAL ELECT. 12/22 MTN US36962G6F61 11.11.2021 HZE/EOT GENERAL ELECTRIC 2023 FLR US36966THT25 11.11.2021 HZE/EOT GE CAP.INTL FDG 16/35 US36164QNA21 11.11.2021 HZE/EOT GE CAP.EURO.FUND. 08/38 XS0350890470 11.11.2021 HZE/EOT GENL ELECTR 20/40 US369604BX09 11.11.2021 HZE/EOT GENERAL ELECT.99/28 MTN XS0096298822 11.11.2021 HZE/EOT GENL EL. 17/22 XS1612542669 11.11.2021 HZE/EOT GENL EL. 2024 US369604BG75 11.11.2021 HZE/EOT GENERAL ELECTRIC14/24 MTN GCPB US36962G7K48 11.11.2021 HZE/EOT GE CAP.INTL FDG16/25 MTN US36164Q6M56 11.11.2021 HZE/EOT GE CAP.EURO.FUND.15/22MTN XS1169353254 11.11.2021 HZE/EOT GENERAL ELECTRIC 2023 FLR US36966TJA16 11.11.2021 HZE/EOT GENL EL. 17/29 XS1612543121 11.11.2021 HZE/EOT GENERAL ELECT. 03/40 MTN XS0182703743 11.11.2021 HZE/EOT GENERAL ELEC.06/36FLR MTN US36962GX743 11.11.2021 HZE/EOT GENERAL ELEC.2026 FLR MTN US36962GW752 11.11.2021 HZE/EOT GENERAL ELECTRIC 2037 MTN US36962G3A02 11.11.2021 HZE/EOT GENERAL ELEC.04/24FLR MTN US36962GL367 11.11.2021 HZE/EOT GE CAP.EURO.FUND.12/32MTN XS0816246077 11.11.2021 HZE/EOT GENL EL. 15/23 XS1238901166 11.11.2021 HZE/EOT