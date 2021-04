DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT: THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT: INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL LYX SHORTMDAX -1X ETF I E044 LU1104582231 BAW/UFN LYXOR S+P SMIT 40 ETF I E129 LU0860821874 BAW/UFN LYXOR MSCI ITALY ETF I C032 LU1104574725 BAW/UFN LYXOR PSI 20 (DR) ETF I CD47 LU0444605215 BAW/UFN LYX BUND FU -2X INV ETF I 5X63 LU0530124006 BAW/UFN LYXOR PSI 20 2X LEV ETF I CD48 LU0444605306 BAW/UFN LYXOR ATX UCITS ETF I C031 LU0392496690 BAW/UFN LYXOR HSI UCITS ETF I C022 LU0488316729 BAW/UFN LYX EU ST50 -1XINV ETF I C052 LU0392496856 BAW/UFN LYXOR MSCI SPAIN ETF I C033 LU1104577314 BAW/UFN LYX EU ST50 2X LEV ETF I C053 LU0392496930 BAW/UFN