FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE. THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE: INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN CHINA EVERGR.GR. 17/22 XS1580431143 CHINA EVERGR.GR. 17/24 XS1587867539 CHINA EVERG. 19/22 XS1982036961 CHINA EVERG. 19/24 XS1982040641 CHINA EVERGR.GR. 17/23 XS1627599498 CHINA EVERGR.GR. 17/25 XS1627599654 AB/FROM ONWARDS 05.01.2022