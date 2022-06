DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT: THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT: INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL VALE CANADA 2032 V5CA US453258AP01 06.06.2022 HZE/EOT VALE OVERSEAS 2034 US91911TAE38 06.06.2022 HZE/EOT VALE OVERSEAS 06/36 US91911TAH68 06.06.2022 HZE/EOT VALE OVERSEAS 09/39 US91911TAK97 06.06.2022 HZE/EOT VALE OVERSEAS 16/26 US91911TAP84 06.06.2022 HZE/EOT VALE 12/42 US91912EAA38 06.06.2022 HZE/EOT