DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT: THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT: AT + T 16/49 US00206RDK59 17.05.2022 HZE/EOT AT + T 17/27 SOBP US00206RDQ20 17.05.2022 HZE/EOT AT + T 17/37 A3TD US00206RDR03 17.05.2022 HZE/EOT AT + T 17/47 US00206RDS85 17.05.2022 HZE/EOT AT + T 17/57 A3TC US00206RDT68 17.05.2022 HZE/EOT AT + T 2050 SOBZ US00206RFU14 17.05.2022 HZE/EOT AT + T 2037 144A A3TA US00206RFW79 17.05.2022 HZE/EOT AT + T 2028 SOBS US00206RGL06 17.05.2022 HZE/EOT AT + T 2030 SOBY US00206RGQ92 17.05.2022 HZE/EOT AT + T INC. 19/29 US00206RHJ41 17.05.2022 HZE/EOT AT + T INC. 19/39 US00206RHK14 17.05.2022 HZE/EOT AT + T INC. 19/41 A3TK US00206RJF01 17.05.2022 HZE/EOT AT + T INC. 19/41 US00206RJG83 17.05.2022 HZE/EOT AT + T INC. 04/34 US78387GAM50 17.05.2022 HZE/EOT