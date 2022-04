DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT: THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT: INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL SCF CAPITAL 16/23 REGS XS1433454243 BAW/UFN GTLK EUROPE 17/24 XS1577961516 BAW/UFN GTLK EUROPE 19/25 XS1713473608 BAW/UFN GTLK EU.CAP. 21/29 XS2010027451 BAW/UFN GTLK EU.CAP. 19/26 XS2010044381 BAW/UFN GTLK EU.CAP. 20/27 XS2131995958 BAW/UFN GTLK EU.CAP. 20/28 REGS XS2249778247 BAW/UFN SCF CAPITAL 21/28 REGS XS2325559396 BAW/UFN