DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT: THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT: INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL GAZ FINANCE 21/27 CH1120085688 BAW/UFN GAZ CAPITAL 04/34MTN REGS XS0191754729 BAW/UFN GAZ CAPITAL 07/37MTN REGS XS0316524130 BAW/UFN GAZ CAPITAL 12/22MTN REGS XS0805570354 BAW/UFN STEEL CAP. 12/22 MTN REGS XS0841671000 BAW/UFN GAZ CAPITAL 13/28MTN REGS XS0885736925 BAW/UFN GAZ CAPITAL 13/25 MTN XS0906949523 BAW/UFN MTS INTL FDG 13/23 REGS XS0921331509 BAW/UFN MMC FINANCE 15/22 REGS MM9C XS1298447019 BAW/UFN STEEL FNDG 16/23 REGS XS1405775617 BAW/UFN GAZ CAPITAL 16/23MTN REGS GZCA XS1521039054 BAW/UFN STEEL FNDG 17/24 REGS XS1577953174 BAW/UFN MMC FINANCE 17/23 REGS XS1589324075 BAW/UFN MMC FINANCE 17/22 REGS XS1622146758 BAW/UFN GAZ CAPITAL 17/24 MTN GZCF XS1721463500 BAW/UFN STEEL CAP 19/24 MTN REGS XS2046736919 BAW/UFN GAZ FINANCE 20/30MTN REGS XS2124187571 BAW/UFN GAZ FINANCE 20/25 MTN XS2157526315 BAW/UFN LUKOIL SEC. 20/30 REGS XS2159874002 BAW/UFN GAZ FINANCE 20/27 MTN XS2196334671 BAW/UFN GAZ FINANCE 20/UND. FLR G2RA XS2243631095 BAW/UFN GAZ FINANCE 20/UND.FLR XS2243635757 BAW/UFN GAZ FINANCE 20/UND.FLR XS2243636219 BAW/UFN GAZ FINANCE 21/29 MTN 2M9A XS2291819980 BAW/UFN STEEL F. 21/26 REGS XS2346922755 BAW/UFN