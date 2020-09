DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT: THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT: INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL PETROBRAS GBL FIN. 13/43 US71647NAA72 11.09.2020 HZE/EOT PETROBRAS GBL FIN. 2028 5P0J US71647NAY58 11.09.2020 HZE/EOT PETROBRAS GBL FIN. 18/29 US71647NAZ24 11.09.2020 HZE/EOT PETROBRAS GLOBAL FI.11/22 2PBB XS0716979595 11.09.2020 HZE/EOT PETROBRAS GBL FIN. 12/23 5P0B XS0835890350 11.09.2020 HZE/EOT PETROBRAS GBL FIN. 16/26 US71647NAQ25 11.09.2020 HZE/EOT PETROBRAS GBL FIN. 2025 5P0H US71647NAV10 11.09.2020 HZE/EOT PETROBRAS GBL FIN. 17/22 US71647NAR08 11.09.2020 HZE/EOT PETROBRAS GLOBAL FI.11/41 US71645WAS08 11.09.2020 HZE/EOT PETROBRAS GBL FIN. 17/25 5P0D USN6945AAJ62 11.09.2020 HZE/EOT PETROBRAS GBL FIN. 14/34 XS0982711474 11.09.2020 HZE/EOT PETROBRAS GBL FIN. 14/24 US71647NAM11 11.09.2020 HZE/EOT PETROBRAS GBL FIN. 12/29 XS0835891838 11.09.2020 HZE/EOT PETROBR.G.F. 19/49 5P0K US71647NBD03 11.09.2020 HZE/EOT PETROBRAS GLOBAL FI.09/40 US71645WAQ42 11.09.2020 HZE/EOT PETROBRAS GLOBAL FI.11/26 2PBD XS0718502007 11.09.2020 HZE/EOT PETROBRAS GBL FIN. 14/44 US71647NAK54 11.09.2020 HZE/EOT PETROBRAS GBL FIN. 17/27 US71647NAS80 11.09.2020 HZE/EOT PETROBRAS GBL FIN. 13/23 US71647NAF69 11.09.2020 HZE/EOT