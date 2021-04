DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT: THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT: INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL COCA-COLA CO 20/25 US191216CN81 29.04.2021 HZE/EOT COCA-COLA CO. 16/26 CCCG US191216BW99 29.04.2021 HZE/EOT COCA-COLA CO. 16/26 CCCJ US191216BZ21 29.04.2021 HZE/EOT COCA-COLA CO. 15/25 CCCA US191216BS87 29.04.2021 HZE/EOT COCA-COLA CO. 14/26 CCCE XS1112678989 29.04.2021 HZE/EOT