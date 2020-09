DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT: THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT: INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL ARGENTINA 18/2117 RAVG US040114HN39 BAW/UFN ARGENTINA 18/28 US040114HQ69 BAW/UFN ARGENTINA 2026 B P1 RAVA US040114GX20 BAW/UFN ARGENTINA 2046 C P1 A8R1 US040114GY03 BAW/UFN ARGENTINA 17/28 A8R4 XS1715303779 BAW/UFN ARGENTINA 2021 A P1 RKA2 US040114GW47 BAW/UFN ARGENTINA 10/38 PARS XS0501195993 BAW/UFN ARGENTINA 17/20 A8R0 CH0361824458 BAW/UFN ARGENTINA 17/47 XS1715535123 BAW/UFN ARGENTINA 2027 RAVD US040114HL72 BAW/UFN ARGENTINA 2036 A8R3 US040114HG87 BAW/UFN ARGENTINA 16/27 RKA1 XS1503160498 BAW/UFN ARGENTINA 2028 RAVB US040114HF05 BAW/UFN ARGENTINA 2022 RAVC US040114HK99 BAW/UFN ARGENTINA 18/48 RAVF US040114HR43 BAW/UFN ARGENTINA 17/23 RKAY XS1715303340 BAW/UFN ARGENTINA 18/23 RAVE US040114HP86 BAW/UFN ARGENTINA 16/22 XS1503160225 BAW/UFN