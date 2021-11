DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT: THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT: INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL AMER. INTL GRP 13/24 US026874CY14 09.11.2021 HZE/EOT AMER.INTL GRP 06/23 MTN XS0252367775 09.11.2021 HZE/EOT AMER. INTL GRP 07/87 US026874BE68 09.11.2021 HZE/EOT AMER. INTL GRP 15/35 US026874DE41 09.11.2021 HZE/EOT AMER.INTL GRP 07/67FLRMTN XS0291642154 09.11.2021 HZE/EOT AMER. INTL GRP 09/68FLR US026874BS54 09.11.2021 HZE/EOT AM.INT.GROUP 19/29 US026874DN40 09.11.2021 HZE/EOT AMER. INTL GRP 18/28 US026874DK01 09.11.2021 HZE/EOT