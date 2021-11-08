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variabel American International . - XFRA : Diverse Anleihen: Aussetzung/Suspension
08.11.21 17:21
Xetra Newsboard
DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT: THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT: INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL AMER. INTL GRP 13/24 US026874CY14 09.11.2021 HZE/EOT AMER.INTL GRP 06/23 MTN XS0252367775 09.11.2021 HZE/EOT AMER. INTL GRP 07/87 US026874BE68 09.11.2021 HZE/EOT AMER. INTL GRP 15/35 US026874DE41 09.11.2021 HZE/EOT AMER.INTL GRP 07/67FLRMTN XS0291642154 09.11.2021 HZE/EOT AMER. INTL GRP 09/68FLR US026874BS54 09.11.2021 HZE/EOT AM.INT.GROUP 19/29 US026874DN40 09.11.2021 HZE/EOT AMER. INTL GRP 18/28 US026874DK01 09.11.2021 HZE/EOT
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|95,75 €
|95,50 €
|0,25 €
|+0,26%
|08.11./15:29
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|XS0291642154
|A0LPSS
|96,00 €
|84,00 €
Werte im Artikel
121,20
+0,81%
114,38
+0,52%
113,68
+0,27%
95,75
+0,26%
107,22
+0,16%
106,00
+0,02%
117,88
-0,24%
145,28
-0,42%
= Realtime
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