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variabel American International . - XFRA : Diverse Anleihen: Aussetzung/Suspension




08.11.21 17:21
Xetra Newsboard

DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT: THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT: INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL AMER. INTL GRP 13/24 US026874CY14 09.11.2021 HZE/EOT AMER.INTL GRP 06/23 MTN XS0252367775 09.11.2021 HZE/EOT AMER. INTL GRP 07/87 US026874BE68 09.11.2021 HZE/EOT AMER. INTL GRP 15/35 US026874DE41 09.11.2021 HZE/EOT AMER.INTL GRP 07/67FLRMTN XS0291642154 09.11.2021 HZE/EOT AMER. INTL GRP 09/68FLR US026874BS54 09.11.2021 HZE/EOT AM.INT.GROUP 19/29 US026874DN40 09.11.2021 HZE/EOT AMER. INTL GRP 18/28 US026874DK01 09.11.2021 HZE/EOT

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ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
XS0291642154 A0LPSS 96,00 € 84,00 €
Werte im Artikel
121,20 plus
+0,81%
114,38 plus
+0,52%
113,68 plus
+0,27%
95,75 plus
+0,26%
107,22 plus
+0,16%
106,00 plus
+0,02%
117,88 minus
-0,24%
145,28 minus
-0,42%
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