The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 31.01.2022 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 31.01.2022 ISIN Name AU0000080384 LITHIUM AUSTRALIA NL PP BMG0130N1130 AGRITRADE RES HD-,025 CA14140U2048 CARDERO RES CORP. CA64047A1084 NEO LITHIUM CORP FR0004032746 NEOVACS NOM. EO -,0001 US3914161043 GREAT WESTERN BANCO.DL-01 US69290X1019 PDL COMMUNITY BANC. -,01 US7802591070 SHELL PLC B ADR/2 US80283M1018 SANTAND.CONS.USA HL.DL-01 US85917A1007 STERLING BANCORP DL-,01 US9612143019 WESTPAC BKG SP.ADR/1 XS1909057215 LOGICOR FIN. 18/22 MTN