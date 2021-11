The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 30.11.2021 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 30.11.2021 ISIN Name CA3181081074 FIRE+FLOWERS HLDGS CORP. GB00BYX91H57 JD SPORTS FASH. LS -,0025 GB00B9GTXM62 SILENCE THERAPEUT. LS-,05 LU0861095221 EUROPE SECTORTREND R US7542121089 RAVEN IND. INC. DL 1 US883556CG56 THERMO FISH. 20/30 VGG1991M1032 CARIBBEAN INVESTM.HLDGS XS2051105778 IHS NETH.HOL 19/25 REGS