Finanztrends Video zu General Electric



mehr >

The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 30.07.2021 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 30.07.2021 ISIN Name AU000000BSM8 BASS METALS LTD CA98884X2014 ZADAR VENTURES LTD DE0009752311 AMUNDI EURO BOND MEDIUM ES0168675090 LIBERBANK S.A. EO -,02 IT0005188336 EL.EN. S.P.A. EO 0,13 LU0068337210 JSS I.-J.QU.P.GL EUR PD US16949A2069 CHINA JO-JO D.NEW DL-,001 US3696041033 GENL EL. CO. DL -,06 US83417Q1058 SOLARWINDS CORP. DL-,001 US8742242071 TALEND SA UNSP.ADR EO-,01