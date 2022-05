The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 30.05.2022 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 30.05.2022 ISIN Name CA13711B1085 CANAMEX GOLD CORP. CA48213W4083 JUST ENERGY GROUP CA87601A1075 TANZANIAN GOLD CORP. DE000A3MQD61 AIXTRON SE NA O.N. NEUE GB00BT9PTW34 INNOVADERMA PLC LS -,10 GB00B11DNM70 HORIZONTE MINERALS LS-,01 NO0010874597 KALERA AS NK -,01 SE0002209155 FUTURE GAMING GRP INTL AB SE0015811807 BJOERN BORG AB US4635881034 IRSA PROP. COM. ADR/4 US552953CD18 MGM RES.INTL 2026 US74838J1016 QUIDEL CORP. DL-,001 US988498AR20 YUM BRANDS 22/32