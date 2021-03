The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 30.03.2021 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 30.03.2021 ISIN Name CA66979W1077 NOUVEAU MONDE GRAPHITE ES0105463006 MAKING SCIENCE GRP EO-,01 US40425J1016 HMS HOLDINGS CORP. DL-,01