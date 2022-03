The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 30.03.2022. Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 30.03.2022. ISIN Name DE000A2GSQ14 FMS WERTMGMT IS.20/22 DE000A2YPD28 D2S WERTMGMT IS.20/22 CA74971G1046 RF CAPITAL GROUP INC.