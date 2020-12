The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 29.12.2020 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 29.12.2020 ISIN Name AU000000BUG6 BUDERIM GROUP LTD. US62942M2017 NTT DOCOMO INC.ADR US72582K2096 PIVOTAL INV.CORP.II UTS US39036P2092 GREAT ELM CAP.GR.NEW-,001