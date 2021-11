The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 29.11.2021 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 29.11.2021 ISIN Name AU000000MSM5 MSM CORPORATION INTL CA39986E1051 GROWMAX RES CORP. GB00BF5SDZ96 STOCK SPIRITS GROUP LS-10 NO0010850613 INFRONT ASA 19/23 FLR US025816BJ74 AMER.EXPRESS DEP. PFD B US22282E1029 COVANTA HLDG CORP. DL-,10 US78440P1084 SK TELECOM CO.LTD.ADR 5/9 VGG0697K1066 ATLAS MARA LTD.