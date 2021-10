The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 29.10.2021 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 29.10.2021 ISIN Name GB0004148507 PANTHEON INTL PLC LS-,67 IE00BD34DJ91 UBS(I.)ETF-SP500 UE HTEAD LU1291100664 BNPPE-MSCI EXUKXCW UECEO US15116C3007 CELLECT BIOTECH ADR 400 US460146CL53 INTL PAPER 15/26