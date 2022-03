The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 29.03.2022 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 29.03.2022 ISIN Name CA75088F1036 RAINDROP VENTURES INC. CA3698981014 GENERAL GOLD RESSOUR. NEW SE0007464888 KARO PHARMA AB O.N.