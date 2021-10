The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 28.10.2021 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 28.10.2021 ISIN Name CA5005831097 KOOTENAY SILVER INC. GB0006043169 MORRISON SUPERMKTS LS-,10 US12739A1007 CADENCE BANCORP A DL-,01 US5840211099 MEDALLIA INC. O.N. XS2386650191 GRENKE FIN. 21/25 MTN 2