The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 28.05.2021 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 28.05.2021 ISIN Name AU0000033987 STEMIFY LTD AU0000060451 ANSILA ENERGY NL CA2438092090 DEER HORN CAPITAL IM00B3NTV894 CHALL.ENERG.GR. LS-,00002 US881609BA88 MARATHON PETROL. 2024 US8983491056 TRUSTCO BK CORP. DL 1