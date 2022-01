Finanztrends Video zu Shell plc A



The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 28.01.2022 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 28.01.2022 ISIN Name CA29272D2005 ENERDYNAMIC HYBR.TECH.CO. CA38119T8077 GOLDEN STAR RES GB00BH0P3Z91 BHP GROUP PLC DL -,50 GB00B03MLX29 SHELL PLC A EO-07 GB00B03MM408 SHELL PLC B EO-07 US05545E2090 BHP GROUP (ADR)/2 US7802592060 SHELL PLC A ADR/2