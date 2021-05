The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 26.05.2021 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 26.05.2021 ISIN Name CA38109W1095 GOLDEN LEAF HLDGS O.N. DE000A3H3MM8 AKASOL AG INH. Z.VERK. GB00B06Y3F14 RAMBLER M.+MI. LS -,0001 US0894821034 BIG ROCK PRTN.ACQ.DL-,001 US17453BAJ08 FRONTIER COMMUNICTS 2031 US35906AAN81 FRONTIER COMMUNICTS 2024 US66988N1063 NOVAN INC. DL-,0001 US89609W1071 TRIBUNE PUBLISHING DL-,01