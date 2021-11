The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 25.11.2021 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 25.11.2021 ISIN Name CA98420D1078 XIANA MINING DE000A1MMCY2 MAIER + PARTNER O.N. US45781D1019 INOVALON HLD. A DL-000025 DE000A12D253 INVESCOMI RBIS EQ EU DE000A2AFS54 IM-I.GPR R.ESTATE EUR.ADZ