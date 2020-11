The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 25.11.2020 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 25.11.2020 ISIN Name CA3801341064 GMP CAPITAL INC. CA5368731025 LITHOQUEST DIAMONDS INC. CH0021783391 PARGESA HLDG INH. SF 20 DE000HVB2YL6 UC-HVB 18/21 DL LU0385343941 G.S.FDS-N-11 EQ.P.BASE DL LU0385344089 G.S.FDS-N-11 EQ.P.BASE DL LU0385344592 G.S.FDS-N-11 EQ.P.EO OCS LU0385345219 G.S.FDS-N-11 EQ.P.EO E US1461021081 CARTER BANK+TRUST DL -,01