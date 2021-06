The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 25.06.2021 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 25.06.2021 ISIN Name AU000000VOC6 VOCUS GROUP LTD. JP3993850001 WATABE WEDDING US19625T1016 COL.CRED.REAL ES.CL.A-,01 XS0221141400 BDL F.HSH NORDBK. SPHERE