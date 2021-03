The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 25.03.2021 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 25.03.2021 ISIN Name USP56237AA16 INRETAIL PHAR.18/23 REGS US14040HBY09 CAPITAL ONE FINL 18/21 US88579YBF79 3M CO, 19/22 MTN