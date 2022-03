The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 25.03.2022. Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 25.03.2022. ISIN Name DK0060027142 ALK-ABELLO AS B DK 10 GB00BD0Q3L08 ANGLO AFR.OIL+GAS LS-,001 US23283R1005 CYRUSONE INC. DL-,01