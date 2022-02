The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 24.02.2022 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 24.02.2022 ISIN Name CA36381N1024 GALLEON GOLD CORP. CA70470L1076 PEAKBIRCH LOGIC INC. US92857F1075 VOCERA COMMUNICAT.DL-0003 XS1860222543 PRO.HLDG 264 18/23 FLR