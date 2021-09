The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 23.09.2021 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 23.09.2021 ISIN Name CA3899141020 GREAT CANADIAN GAMING CA6660061012 NORTHERN VERTEX MINING CA72941N1006 PLUS PRODUCTS(SUB.VTG SH) FR0011584549 MONTAG.NEIGE DEVEL.EO-,01 SE0014609061 SECTRA AB B(P.S.)SK 0,125 US05502L2043 AZURRX BIOPHARMA DL-,0001 US89455T1097 TREACE MED.CONCEPTS -,001