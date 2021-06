The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 23.06.2021 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 23.06.2021 ISIN Name CA00401G1090 ACADEMY METALS INC. CA82554V1094 SRHI INC. ON CA86860J1066 THE SUPREME CANNABIS DK0061540424 GREEN HYDROGEN SYST. DK 1 IE00BH059L74 TAB.EU.IT.CR.CR.UE(EO)ACC US19626G1085 COLONY CAPITAL DL-,01 US22564L1052 CRESCENT ACQUIS. DL-,0001 XS1619992883 G4S INTL FIN. 17/24 MTN XS1824462896 G4S INTL FIN. 18/25 MTN