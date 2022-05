The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 23.05.2022 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 23.05.2022 ISIN Name CA14965K1093 CAVU MINING CORP. CA4113881011 HAPPY GUT BRANDS LTD. CA43366H1001 HIVE BLOCKCHAIN TECHS FR0011522168 DELTA DRONE SA EO -,0001 GB00BMMV6B79 CLIPPER LOG. (WI) LS-0005 US30049G1040 EVOKE PHARMA INC.DL-,0001 US98986T1088 ZYNGA INC. DL -,01