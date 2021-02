The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 23.02.2021 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 23.02.2021 ISIN Name AU000000AEB3 AFFINITY ENERGY+HLTH LTD. CH0132594711 LION E-MOBILITY AG SF-,13 SE0003622265 KANCERA AB