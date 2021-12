The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 22.12.2021 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 22.12.2021 ISIN Name AU0000069130 NAKED BRAND GROUP LTD AU0000172082 INCOME ASSET MNG.GRP.LTD. CA07335D1024 BC CRAFT SUPPLY CA72748Q1081 PLANTFUEL LIFE INC. CA8428131079 SOUTHERN ENERGY CORP. CA92919V1085 VOYAGER DIGITAL LTD US8761081012 TARENA INTL ADR A1 DL-001 XS1141810991 STEDIN HOLDING 14/UND.FLR