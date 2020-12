The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 22.12.2020 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 22.12.2020 ISIN Name DE000BFB0V12 METRO AG ST Z.VERK. CA4283041099 HEXO CORP. DE000BFB0V20 METRO AG VZO Z.VERK. GB00BK8FL363 HORIZON DISCOV.GRP LS-,01 SE0007704788 STILLFRONT GROUP AB SE0014186656 NETENT AB B US4617305093 INVESTORS R.ESTATE TR.SBI US93964W1080 WASHINGTON PRIME GRP