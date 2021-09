The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 22.09.2021 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 22.09.2021 ISIN Name CA4698871031 JADE POWER TRUST CA98420Q1081 XORTX THERAPEUTICS GB00BG226J60 NUCLEUS FIN. GRP LS-,001 USF43628C734 SOC GENERALE 16/UND. FLR