The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 22.03.2022 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 22.03.2022 ISIN Name AU000000API4 AUSTRALIAN PHARMA INDS CA88833T1049 TITANIUM CORP. INC. IT0005108359 CASSIOPEA S.P.A. EO 1 KYG7S56K1225 PFC DEVICE INC. HD -0,2 US09060J1060 BIODELIVERY SCIE. DL-,001 US25271CAL63 DIAMOND OFFSH.DRILL.2039