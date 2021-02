The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 22.02.2021 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 22.02.2021 ISIN Name CA22164W1059 COTINGA PHARMACEUT. INC. FR0012942647 ICADE S.A. 15/22 VGG2161P1080 CHINA SXT PHARMAC.DL-,001