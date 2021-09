The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 21.09.2021 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 21.09.2021 ISIN Name GB00BVC3CB83 JOHN LAING GROUP LS -,10 KYG6501A1013 JHBP (CY) HLDGS DL-,00002 US38388F1084 GRACE + CO., W.R. (DEL.) US4041391073 HC2 HOLDINGS DL-,01 US6486911034 NEW SENIOR INV. GRPDL-,01 XS1733942178 PICARD GRP. 17/23FLR REGS